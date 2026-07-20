Si no cumplen serán brutalmente sancionados: El desafío que pondrá a prueba los celos de las exparejas
En el capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, un anuncio en la casona dejó bastante nerviosos a todos los participantes.
Mientras estaban en la fiesta, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela les explicaron que pasarán la noche de una forma muy distinta a la de siempre.
"Les tengo una noticia, las sorpresas no terminan, ustedes hoy no solo no compartirán la fiesta con sus ex, su cama tampoco la van a compartir con sus ex", dijo la actriz.
Sanción si no cumplen la regla
Posteriormente, Daniel Valenzuela les contó que los más probable es que les toque dormir junto a una persona que les interesa, desatando varias teorías.
Para saber con quién deben compartir cama, los famosos tendrán que ingresar a la casa y ver los cojines que hay encima.
Finalmente, los animadores les dejaron muy claro que si no cumplen con lo estipulado, pueden ser brutalmente sancionados, incluso, con su permanencia en el reality.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Nico Solabarrieta y Mateucci aconsejaron a Ludmila Ksenofontova por sus constantes peleas con Álvaro Ballero
-
Lanzó un objeto: Sofía Latorre tuvo furiosa reacción tras ser penalizada por trampa en prueba
-
Yasmín Valdés sorprendió con su idéntico acento al interpretar a Ludmila Ksenofontova
-
Nico Solabarrieta fue comparado con compañero de Volverías con tu ex? 2 y se enfureció: "Soy lo más alejado"
-
"Yo no me abro...": El consejo de Luis Mateucci a Nico Solabarrieta que incluyó una inesperada mención a Furia
-
"Nada va a cambiar...": El duro motivo por el que Fernanda Brown escogió olvido y eliminó a Chris Peral