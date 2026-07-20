Si no cumplen serán brutalmente sancionados: El desafío que pondrá a prueba los celos de las exparejas

20 jul. 2026 - 00:10 hrs. | Act. 21 jul. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, un anuncio en la casona dejó bastante nerviosos a todos los participantes.

Mientras estaban en la fiesta, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela les explicaron que pasarán la noche de una forma muy distinta a la de siempre.

"Les tengo una noticia, las sorpresas no terminan, ustedes hoy no solo no compartirán la fiesta con sus ex, su cama tampoco la van a compartir con sus ex", dijo la actriz.

Volverías con tu ex? 2

Sanción si no cumplen la regla

Posteriormente, Daniel Valenzuela les contó que los más probable es que les toque dormir junto a una persona que les interesa, desatando varias teorías.

Para saber con quién deben compartir cama, los famosos tendrán que ingresar a la casa y ver los cojines que hay encima.

Finalmente, los animadores les dejaron muy claro que si no cumplen con lo estipulado, pueden ser brutalmente sancionados, incluso, con su permanencia en el reality.