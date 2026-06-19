Picante comentario de Sofía Latorre desatará furiosa reacción de Estefi Marquis en Volverías con tu ex? 2

19 jun. 2026 - 09:30 hrs.

En el avance del capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Estefanía Marquis y Sofía Latorre nuevamente se enfrascarán en una fuerte discusión.

En plena fiesta, ambas comenzarán a lanzarse comentarios hostiles frente a todos y la gota que rebalsará el vaso será una picante petición de la pareja de Rai Cerda: "Después vengo yo con Kaoto".

La ex Miss Chile perderá la paciencia con su compañera y le lanzará un vaso con alcohol encima, recibiendo la misma respuesta de vuelta.

Volverías con tu ex? 2

Una nueva pelea entre La Guarén y Nico Solabarrieta

Por otro lado, Nicolás Solabarrieta contará que en el pasado, tuvo un tenso cruce con una expareja de Estefanía Marquis.

La Guarén comenzará a hacer teorías y le preguntará a su expololo si tuvo intimidad con su compañera, desatando una pelea a escondidas de todos.