"Me siento violentada": Daniela Aránguiz revela motivos por los que tomará acciones legales contra Mateucci

23 jun. 2026 - 22:22 hrs.

Daniela Aránguiz rompió el silencio en el React de Volverías con tu Ex? 2 y aseguró que tomará acciones legales contra Luis Mateucci debido a los comentarios que, según ella, el argentino ha realizado sobre su vida privada al interior del reality.

En conversación con Danilo 21, la panelista explicó que junto a su equipo se encuentra recopilando antecedentes para evaluar los pasos a seguir una vez que se emitan los capítulos pendientes del programa.

"Estamos juntando los antecedentes de todas las cosas, que desde el primer capítulo hasta el último capítulo que he hablado de mí. Yo sé que estamos con un desfase de dos semanas o tres semanas, entonces tenemos que esperar a ver qué dicen las próximas semanas, pero de aquí al viernes ya vamos a tener más o menos el camino para ver qué es lo mejor y por dónde podemos querellarnos", afirmó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Daniela Aránguiz anuncia acciones legales contra Luis Mateucci

La exchica Mekano aclaró que el dinero no es el motivo detrás de una eventual demanda y que su principal objetivo es que Mateucci deje de referirse públicamente a ella. "Mi idea no es que me devuelva la plata que me debe, incluso se la regalo. Ese no es mi tema. Mi tema es que ya deje de hablar de mí", sostuvo.

Además, recordó que su relación con el argentino fue breve y que terminó hace bastante tiempo. "Yo tuve una relación con Luis muy cortita, hace como siete u ocho meses, y fue hace dos años atrás. Entonces, yo creo que ya está, ya fue", comentó.

Aránguiz también aseguró sentirse afectada por algunas declaraciones realizadas por su expareja, especialmente aquellas relacionadas con aspectos íntimos de su vida. "Yo quiero que me haga el favor él de dejar de hablar de mí, porque yo me siento violentada como mujer. Y esto no lo normalicemos ni lo tomemos para la chacota, porque las agresiones hacia la mujer no son solamente físicas", expresó.

En esa línea, cuestionó que se hayan expuesto públicamente temas sensibles relacionados con su intimidad y aseguró que algunas de las declaraciones de Mateucci constituyen una vulneración. "Cuando tú estás hablando de un aborto o estás hablando de una ecografía o estás hablando, como lo dijo él, de relaciones sexuales, eso es vulnerarme sexualmente. Algo íntimo mío que yo ni siquiera lo he vendido", señaló.

Finalmente, Daniela fue enfática al asegurar que seguirá adelante con las medidas legales que está evaluando. "Las acciones legales van sí o sí… De que yo voy a tomar acciones, las voy a tomar", sentenció.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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