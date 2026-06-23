Volverías con tu ex? 2 lidera en todos los frentes desde su estreno: Revisa los resultados del reality

23 jun. 2026 - 13:50 hrs.

En su segunda semana al aire, Volverías con tu ex? 2 se consolidó como el programa líder de la televisión abierta chilena, imponiéndose a toda su competencia en su horario de emisión.

Entre el 8 y el 22 de junio, el reality de Mega promedió 677 mil personas en rating total acumulado. En el mismo período, CHV alcanzó 642 mil personas, mientras que TVN obtuvo 367 mil y Canal 13 marcó 296 mil personas.

Volverías con tu ex? 2 lidera en audiencia

Capítulo a capítulo, el liderazgo se mantuvo con buenos resultados de manera consistente, con audiencias cautivas que fluctuaron entre las 587 mil y las 773 mil personas, y liderando en casi todas sus emisiones.

Volverías con tu ex? 2

Hasta ahora, los episodios más vistos han sido el capítulo 2, con un promedio de 773 mil personas con el ingreso de los participantes a la casona; el capítulo 4, con 745 mil personas donde se vio el llanto de Nicole Moreno por un pescado con exceso de aceite; y el capítulo 11, que obtuvo 717 mil personas promedio con el enésimo enfrentamiento entre Sofía y Estefanía, quienes mantienen la tensión en la casa a niveles extremos.

El éxito de Volverías con tu ex? 2 también se trasladó al mundo digital. El react oficial del programa mantuvo un desempeño sólido y una tendencia al alza, superando en promedio las 100 mil visualizaciones por capítulo. A esto se suma el crecimiento sostenido de los Shorts de YouTube, que se obtienen entre 400 mil y 600 mil reproducciones diarias.

En redes sociales, el reality de exparejas se transformó en un verdadero fenómeno de conversación. Durante estas primeras dos semanas acumuló 269 millones de reproducciones.

De este modo, el alcance multiplataforma también mostró un crecimiento significativo. En sus primeros 14 días, el reality logró llegar a 14,1 millones de personas únicas, es decir, un 70% de la población nacional, considerando televisión, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Mega GO y Mega.cl. Esto representa un importante aumento respecto a los 9,4 millones de personas alcanzadas durante su primera semana al aire.

Por otro lado, el programa satélite El Juicio de los ex, también lideró en sus dos primeras emisiones. En su estreno, el espacio animado por Julio César Rodríguez obtuvo el primer lugar con un promedio de 334.912 personas por minuto. Mientras que en su segundo capítulo también se impuso ante su competencia con 388.635 personas promedio por minuto.

Con una combinación de romance, conflictos, reencuentros y una intensa conversación digital, Volverías con tu ex? 2 continúa consolidándose como uno de los contenidos más exitosos y comentados de la televisión chilena.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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