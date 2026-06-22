Tensa pelea entre Sofía Latorre y Estefanía Marquis provoca risas en el React de VCTE 2

22 jun. 2026 - 22:49 hrs.

Este lunes, el React de Volverías con tu Ex? 2 revisó una de las discusiones más intensas que se han vivido hasta ahora en el reality: el fuerte enfrentamiento entre Sofía Latorre y Estefanía Marquis.

Todo comenzó cuando Marquis lanzó un duro comentario contra Latorre, asegurando que su expareja nunca quiso presentarla a su suegra debido a que la consideraba "ordinaria".

La tensión fue escalando rápidamente hasta el punto de que otros participantes tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

React de Volverías con tu Ex? 2 reacciona a la pelea

El conflicto entre las participantes no pasó desapercibido para los conductores del React, quienes reaccionaron entre risas al recordar algunos de los momentos más llamativos de la discusión.

Tras ver las imágenes, Danilo 21 comentó que el enfrentamiento le recordó a dos recordados videos virales protagonizados por mujeres.

"En un momento me recordó al 'tanto te importa'. Una mezcla entre la Rosa Espinoza y 'tengo la pura cara de cuica'", señaló.

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