"Si quieres parecer tonta, es cosa tuya": Hurubachi Pardo se cansa de Sofía Latorre y saca la voz contra ella

25 jun. 2026 - 23:08 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, se vivió un intenso cara a cara en el que Hurubachi Pardo decidió nominar a Sofía Latorre y alzar la voz en contra de la dupla de Raimundo Cerda.

Precisamente, Hurubachi pasó al estrado y llamó a Sofía al frente para nominarla por lo que ella considera una persona que vino a jugar con un personaje en el interior, además de generar un muy mal ambiente para el resto de los participantes.

"Por ahí escuché que tiene una risa de Bob Esponja insoportable; siento que haces la convivencia de la casa mucho peor y por eso quiero que te vayas", expresó Hurubachi.

Hurubachi versus Sofía Latorre

De inmediato, Sofía dijo "¿Cuándo me he hecho la pobrecita? Me hago cargo de todo lo que he hecho", instancia en la que Huru volvió a recalcar su tono de voz.

"Es que así hablo, ¿no te gusta?", preguntó Sofía, a lo que Hurubachi expresó "bueno, si quieres parecer tonta, es cosa tuya".

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Tras esto, Sofía apuntó contra Estefanía Marquis para que dejara sola a Hurubachi, al mismo tiempo que decía que se veía mucho mejor sin Claudio Rojas a su lado.