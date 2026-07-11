"¿Qué tiene que ver eso?": Mario Irazzoky responde a usuario por su paso en Volverías Con Tu Ex? 2

11 jul. 2026 - 16:22 hrs.

Mario Irazzoky fue el más feliz tras abandonar Volverías Con Tu Ex? 2, y es que Alexandra Dickerson no lo dejó solo y ambos abandonaron juntos el reality, convirtiéndose en una pareja sólida en el exterior.

Esta situación los ha llevado a ser, incluso, jurados oficiales del fashion show del Miss Universo Chile. Sin embargo, antes de eso se dieron unas vacaciones en Búzios, Brasil.

A raíz de esto, la pareja realizó una publicación desde las paradisíacas playas brasileñas donde fueron aplaudidos por sus seguidores.

Mario Irazzoky contesta a cuestionamientos

Y es durante estos comentarios que un usuario cuestionó a Mario y Alex por ingresar al reality, si de todas formas iban a seguir juntos.

El comentario pasó unos días sin recibir respuesta, hasta que Mario Irazzoky precisó contestar la interpelación con una simple frase.

"¿Qué tiene que ver eso?", afirmó Mario, además de añadir un emoji de risa, dando a entender que para él los reclamos de si volvían a estar juntos o no son parte de la experiencia.

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