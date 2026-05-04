Estudiante de nutrición: Martina Darlic es la nueva Miss Universo Providencia 2026

04 may. 2026 - 16:10 hrs.

En la búsqueda de encontrar la nueva Miss Universo Chile 2026, que representará a nuestro país en el certamen de belleza, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Martina Darlic Jiménez, que se alzó como la nueva Miss Universo Providencia.

Conoce a la nueva Miss Universo Providencia 2026

De acuerdo a su perfil en el concurso, la joven de 19 años actualmente cursa su segundo año de Nutrición y Dietética en la Universidad del Desarrollo. Además de sus estudios, se desempeña como modelo.

Instagram @darlic.j

"Sigo en shock. Aún estoy procesando todo lo vivido en Miss Universo Providencia!, expresó Martina, luego de quedarse con la corona.

"Quiero agradecer de corazón a cada persona que fue parte de este camino", complementó.

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