Miss Universo Providencia
Estudiante de nutrición: Martina Darlic es la nueva Miss Universo Providencia 2026
En la búsqueda de encontrar la nueva Miss Universo Chile 2026, que representará a nuestro país en el certamen de belleza, una nueva comuna escogió a su candidata.
Se trata de Martina Darlic Jiménez, que se alzó como la nueva Miss Universo Providencia.
Conoce a la nueva Miss Universo Providencia 2026
De acuerdo a su perfil en el concurso, la joven de 19 años actualmente cursa su segundo año de Nutrición y Dietética en la Universidad del Desarrollo. Además de sus estudios, se desempeña como modelo.
"Sigo en shock. Aún estoy procesando todo lo vivido en Miss Universo Providencia!, expresó Martina, luego de quedarse con la corona.
"Quiero agradecer de corazón a cada persona que fue parte de este camino", complementó.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de