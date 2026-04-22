Reunión de Superados - Capítulo 113: Una nueva desilusión para Javiera
En el capítulo 113 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton) se encontraron en las afueras del Thomas Campbell School tras una reunión de apoderados de emergencia.
Morales se dio cuenta del actuar distante de Javi y ella cobró valor para preguntarle lo que llevaba rato rondándole en la cabeza: ¿Se besó con Tere (Elisa Zulueta) o no?
El padre de Joaquín tuvo que reconocer la verdad, rompiéndole el corazón. Con todos los engaños que sufrió por parte de Max (Álvaro Espinoza), la emprendedora no se sintió capaz de aguantar otra mentira.Ir a la siguiente nota
La sesión de espiritismo en casa de Tito
En tanto, Gustavo (Nicolás Mena) llevó a su esposa Mireya (Andrea Eltit) a la casa de Tito (Claudio Castellón). La mujer tiene poderes de bruja blanca y podría ayudarlo a contactar a su padre si es que se encuentra en otro plano espiritual.
Después de varios intentos por contactarlo, la médium concluyó que el padre del exseleccionado tiene que estar vivo y mucho más cerca de lo que espera.Ve el capítulo en
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