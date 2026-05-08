08 may. 2026 - 16:40 hrs.

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova protagonizaron uno de los divorcios más comentados de la farándula chilena tras 17 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Su historia comenzó vertiginosamente tras casarse a los pocos meses de conocerse, pero con el tiempo las ambiciones laborales de Álvaro y su distancia emocional fueron erosionando el vínculo, hasta que, tras perder su trabajo, se hundiera en una depresión que terminó por quebrar definitivamente la relación. Fue Ludmila quien puso fin al matrimonio, confesándole que ya no sentía nada por él.

Hoy, ambos han comenzado a rehacer sus vidas por separado, pero regresan juntos a la pantalla con una pregunta sin responder: Con una historia cargada de amor, desgaste, culpas y heridas aún abiertas. Álvaro, ¿Luchará por recuperar a su familia o echará todo por la borda?

Todo sobre Volverías con tu ex? 2