Parejas
Camila Nash y Tom Brusse
¿Será más fuerte el amor que el ego? Camila Nash y Tom Brusse llegan a Volvería Con Tu Ex? 2.
La chica reality chilena volverá a verse las caras con el DJ marroquí-francés, con quien vivió una intensa, apasionada y conflictiva relación durante el reality El Internado. Aunque él le juró amor eterno dentro del encierro, tras la eliminación de Camila rápidamente dio vuelta la página, y pese a haberle pedido que lo esperara para continuar la relación fuera del programa, comenzó un romance con Akemi Nakamura. Así destruyó a Nash.
Sus constantes discusiones marcaron su historia: Tom criticaba permanentemente a Camila por tomar unos tragos en las fiestas, participar en actividades sensuales e incluso llegó a asegurar que jamás la presentaría a su padre por la forma en que ella era como mujer.
Sin embargo, tras el término de las grabaciones de El Internado, ambos decidieron continuar juntos a distancia, con Camila viviendo en México y Tom en Europa. Según la chilena, él mantenía una actitud muy controladora a través de WhatsApp y le prometió viajar para pasar Año Nuevo con ella. Pero ese viaje nunca ocurrió. Tom asegurará que, después de conocer cómo era Camila fuera del reality, decidió cancelar el vuelo y poner fin a la relación. Desde entonces, nunca más volvieron a hablar.
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