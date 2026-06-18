Bárbara Córdoba

18 jun. 2026 - 23:00 hrs.

Dentro de una caja y con un espectacular traje rojo, Bárbara Muriel Córdoba impactó a su expareja Luis Mateucci y, por supuesto, a los demás participantes tras ingresar a Volverías Con Tu Ex? 2.



“Soy yo, después de 10 largos años acá estoy, mejor que nunca. La gente me recuerda mucho del “¿Volverías con tu ex?” 1 por ese episodio de la ropa”, rememora la mendocina, aludiendo a uno de los momentos más icónicos de la primera temporada de este reality que se instaló en la memoria de todo el público, ahí participó como la ex de Mateucci y fue eliminada luego de que él eligiera “venganza” tras perder un duelo.



“No veo a Luis hace como tres años. Cuando lo conocí era un chico muy inocente y más de pueblo, creo que con el tiempo él fue perdiendo eso, pero sé que en esencia lo lleva dentro”, contará Bárbara, y recordará que aquella relación se rompió porque le fue infiel a Luis con un famoso cantautor y productor argentino llamado Jorge Rojas.