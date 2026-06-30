Austin Palao y Flavia Laos

30 jun. 2026 - 15:46 hrs. | Act. 02 jul. 2026 - 13:25 hrs.

Flavia Laos (28) y Austin Palao (31), quienes mantuvieron un mediático romance de más de un año que terminó oficialmente en noviembre de 2023, argumentando que sus proyectos de vida tomaron caminos distintos, son los nuevos confirmados para Volverías Con Tu Ex? 2.



Ella es actriz, cantante urbana, modelo y creadora de contenido peruana. Él es personalidad de televisión, modelo profesional, cantante de reguetón, empresario y ya participó anteriormente en un reality chileno donde inició una relación con Fran Maira.