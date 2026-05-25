Valentina 'Guarén' Torres y Nicolás Solabarrieta

25 may. 2026 - 10:30 hrs.

¿Se puede reconstruir una relación de desconfianza? Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta llegan a “Volverías con tu ex? 2”



Su historia nació en un reality y terminaron bloqueándose de todos lados. Valentina Torres, más conocida como “Guarén” (27), y Nicolás Solabarrieta (29) se suman a “Volverías con tu ex? 2” con una relación que empezó como el amor perfecto y terminó marcada por las promesas rotas, las desilusiones y una confianza que terminó completamente destruida. Hoy no se hablan, no se siguen en redes sociales y no tienen contacto hace 7 meses.



Ambos se conocieron en un reality donde rápidamente se transformaron en una de las parejas favoritas del público. Al salir del encierro, se fueron a vivir juntos, vivieron una intensa relación de aproximadamente un año y medio, marcada por los celos, la desconfianza y la constante exposición mediática.



Pero todo terminó mal. Ambos se revisaban los teléfonos constantemente, rompiendo con la privacidad del otro, y como dice el dicho, finalmente: el que busca, encuentra. Tras el quiebre, Guarén decidió cortar todo vínculo con Nicolás. “Lo bloqueé y nunca más volví a responder ni a saber de su vida. Terminamos en agosto de 2025 y lo bloqueé en octubre. Contacto cero total”, asegura, sin revelar el verdadero motivo del quiebre.