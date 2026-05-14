Yamila Reyna y Daniel Valenzuela

14 may. 2026 - 15:53 hrs. | Act. 15 may. 2026 - 15:50 hrs.

Dos famosos, dos corazones traicionados y una historia que podría volver a empezar. Yamila Reyna (47) y Daniel Valenzuela (49) se suman a “Volverías con tu ex? 2” con una relación marcada por la complicidad y el apoyo mutuo. Pero también por las dudas y los problemas de convivencia. ¿Podrá este reencuentro transformarse en una segunda oportunidad?

Yamila, actriz, comediante y figura del stand up, sigue creyendo en el amor y en la posibilidad de construir una familia pese a su compleja situación mediática con su, ahora ex, Américo.



Daniel, reconocido rostro de radio y televisión y actual integrante de “Dale Play”, también sabe de quiebres expuestos públicamente. Tras su separación de Paloma Aliaga por su infidelidad con el hermano de Daniel, ha enfocado su vida en sus hijas y en reconstruirse emocionalmente.

¿Les quedará amor para volver a empezar?

Todo sobre Volverías con tu ex? 2