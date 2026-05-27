27 may. 2026 - 09:58 hrs.

¿Sed de venganza o segunda oportunidad? Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic protagonizan el regreso más explosivo a “¿Volverías con tu ex? 2”.

A una década de haberse convertido en una de las parejas más intensas, apasionadas y polémicas de la televisión chilena, Yasmín Valdés (54) y el cordobés Mariano Brozincevic (44) se vuelven a ver las caras en el encierro de Mega. Ella quiere dar vuelta la tortilla y él asegura haber dejado de ser un "picaflor".



Conocida popularmente como “la Yayita de Chile”, Valdés advierte que el público y su ex se encontrarán con una mujer completamente empoderada y radicalmente distinta a la de 2016. "La Yasmín celosa y llorona se quedó hace 10 años atrás, bien enterrada y sepultada", asegura la actriz, quien hoy se declara más segura, libre y decidida a disfrutar la experiencia sin fantasmas del pasado.



Por su parte, Mariano, quien actualmente reside en México, también afirma haber dejado atrás su faceta de galán incorregible: "Ya no soy el mismo de antes. Hoy soy muy honesto, voy siempre con la verdad y ya no me gusta andar jugando a dos bandos", sentencia el cordobés.