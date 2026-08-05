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Camila Nash y Tom Brusse ingresarán a Volverías con tu ex? 2 y dejarán la grande con rumor sobre Guarén mega

Camila Nash y Tom Brusse ingresarán a Volverías con tu ex? 2 y dejarán la grande con rumor sobre Guarén

  • Por Matías Rivera

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 una nueva expareja se sumará al encierro y desde el minuto uno alborotará el resort del amor y el desamor con polémicas confesiones.

El capítulo comenzará con el esperado reencuentro de Camila Nash y Tom Brusse. La chica reality chilena volverá a verse las caras con el DJ marroquí-francés, con quien vivió una intensa, apasionada y conflictiva relación durante el reality El Internado.

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Aunque él le juró amor eterno dentro del encierro, tras la eliminación de Camila rápidamente dio vuelta la página, y pese a haberle pedido que lo esperara para continuar la relación fuera del programa, comenzó un romance con Akemi Nakamura. Así destruyó a Nash.

Camila Nash y Tom Brusse entran a Volverías Con Tu Ex? 2

Sus constantes discusiones marcaron su historia: Tom criticaba permanentemente a Camila por tomar unos tragos en las fiestas, participar en actividades sensuales e incluso llegó a asegurar que jamás la presentaría a su padre por la forma en que ella era como mujer.

Sin embargo, tras el término de las grabaciones de El Internado, ambos decidieron continuar juntos a distancia, con Camila viviendo en México y Tom en Europa. Según la chilena, él mantenía una actitud muy controladora a través de WhatsApp y le prometió viajar para pasar Año Nuevo con ella. Pero ese viaje nunca ocurrió.

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Tom asegurará que, después de conocer cómo era Camila fuera del reality, decidió cancelar el vuelo y poner fin a la relación. "Ella sí que me decepcionó", afirmará. Desde entonces, nunca más volvieron a hablar.
El reencuentro se producirá en la Cabaña de las Tentaciones y estará lejos de ser amistoso. Apenas vea a su expareja, Camila descargará toda su rabia y lo enfrentará sin filtro: "¿Un billete de tres lucas eres tú, una estafa, o un sostén con relleno?, ¿qué eres tú? Estoy súper enojada contigo, me caes pésimo, te desconozco, te me haces un falso, machista, infiel y mentiroso".

Camila Nash
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Más tarde, Tom y Camila ingresarán al encierro junto a Tonka Tomicic, donde serán recibidos con entusiasmo por el resto de los participantes. Sin embargo, la tranquilidad durará poco. Mientras conversa con Estefi, Flavia y Nicole, Camila pondrá sobre la mesa un rumor que volverá a remecer la historia entre Guarén y Nicolás Solabarrieta.

"¿Guarén ya confesó que le puso el gorro a Nicolás antes de irse de Tierra Brava? Yo le quiero preguntar porque él... es mi ex, entonces yo quiero saber. Fue así: estaba la Guarén en ese reality, entraba él a hacer actividades como Joaquín y ella siempre le tiraba la talla como ‘ay estay rico, me gustai’, pero quedó como un juego, luego entró Nico y se enamoraron y ahí quedó el juego. Él tiene su novia. Ahora, hace como dos meses se filtró que ella cuando se eliminó se juntó con este h…, es el rumor, y dicen que hasta... casi deja la novia porque se anduvo enamorando, y parece que Nico sabe”, relatará Camila, dejando completamente impactados a quienes escuchen la conversación.

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