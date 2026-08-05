Camila Nash y Tom Brusse cuentan la razón tras su quiebre definitivo: Un detalle desató la furia de él

05 ag. 2026 - 13:20 hrs.

Camila Nash y Tom Brusse son la nueva pareja que ingresa a Volverías Con Tu Ex? 2 después de su tormentosa relación en El Internado, donde demostraron que la pasión de su vínculo fue la misma que los hizo caer.

Y es que en algún momento durante este reality ambos se vieron muy unidos, candentes y con una pasión que desbordaba su propio amor. Sin embargo, esto también se aplicaba en sus discusiones y peleas, lo que desató un quiebre brutal en varias ocasiones.

Ante esto, Nash y Brusse decidieron contar ante las cámaras de Volverías Con Tu Ex? 2 la verdadera razón, según cada uno, del término.

La verdadera razón del quiebre de Camila Nash y Tom Brusse

"Me prometió Navidad, año nuevo, viajes, que nunca se había enamorado como se había enamorado de mí", dijo Nash, mientras que Brusse aclaró que terminaron por WhatsApp.

"Acabé por WhatsApp, le envié un mensajito, le dije: 'Bueno, se acaba, porque primero la distancia, porque somos muy diferentes; ella tiene un estilo de vida, yo tengo otro'. Éramos incompatibles, así que por eso hemos dejado la comunicación", expresó Tom.

Sin embargo, Camila explicó que lo que en verdad ocurrió fue que "Estuve 4 horas sin comunicación. Cuando llegué a casa, le hablo para saludar y él estaba súper enojado por esas 4 horas que no estuve en contacto y no me lo perdonó, así que me pateó por teléfono".

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"Acto seguido, subí una foto erótica sexy, hermosa, desnuda, a mi Instagram, y tiene el descaro de llamarme para pedirme que baje esa foto inmediatamente y que qué me creo yo mostrando mi cuerpo", aseguró Camila.

En esa línea, Tom afirmó que la historia entre ambos se acabó, mientras que Camila dejó la pierta abierta a una amistad, ya que no volvería con su ex.

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