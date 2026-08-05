Camila Nash contará detalles inéditos de supuesta infidelidad de La Guarén a Nico Solabarrieta

05 ag. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 38 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash y Tom Brusse serán los nuevos participantes que removerán las cosas en la casona.

Fiel a su estilo, la influencer llegará con información muy importante sobre sus compañeros y los involucrados esta vez serán La Guarén y Nico Solabarrieta por una supuesta infidelidad.

"Estaba La Guarén adentro de este reality, entraba el... a hacer actividades como Joaquín (Méndez) y ella siempre le tiraba la talla como 'ay estás rico, me gustas', pero quedó como un juego. Entró Nico, se enamoraron y ahí quedó el juego. Hace como dos meses, se filtró que ella cuando se eliminó, se juntó con este, es el rumor, y dicen que casi deja a la novia porque se anduvo enamorando. Parece que el Nico sabe", confesará.

Volverías con tu ex? 2

La pelea de Flavia Laos y Bárbara Córdoba

Por otro lado, Bárbara Córdoba enfrentará duramente a Flavia Laos por dejar un plato sucio en la cocina y luego se lo irá a dejar a su cama.

La peruana se enojará con la acción de su compañera y le responderá. Estefi Marquis se involucrará para defender a su amiga, misma decisión que tomará Sofía Latorre.