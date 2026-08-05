Huru Pardo apunta a un nuevo desafío en el mundo de la belleza: "Cada día avanzo un poco más"

05 ag. 2026 - 10:30 hrs.

Huru Pardo está viviendo un gran año, lleno de experiencias y aprendizajes, y es que, tras su paso por Volverías Con Tu Ex? 2, la periodista apunta a ser la nueva Miss Earth Chile.

Precisamente, el Miss Earth es uno de los concursos de belleza más importantes a nivel internacional y Chile ya tiene un precedente en dicha competencia, ya que Hil Hernández ganó aquel título de belleza en 2006.

Por lo mismo, Huru apunta a repetir este hito representando a la comuna de Curicó y dejando en alto el nombre de nuestro país.

Huru Pardo muestra su pasarela

A través de un video en redes sociales, Huru dejó en evidencia los avances que ha logrado con su pasarela, además de admitir que aún tiene mucho que aprender en este nuevo rumbo que emprende.

"No les voy a decir que es fácil, porque no lo es. Pero justamente de eso se trata este proceso: de salir de mi zona de confort, aprender y seguir mejorando en cada clase. Cada día avanzo un poco más, y eso es lo que realmente quiero mostrar", escribió en un comienzo, dejando en claro que este desafío no es fácil, pero lo quiere afrontar de la mejor forma.

En esa línea, agregó que "sé que todavía tengo mucho por aprender y muchos detalles por corregir, pero este es un desafío que elegí para mí".

"Y si algo tengo claro, es que porque algo sea difícil no significa que me vaya a rendir. Al contrario, me motiva a seguir adelante con más fuerza, más disciplina y más ganas", cerró Pardo.

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