Un plan minuciosamente ejecutado en El Jardín de Olivia: ¿Cómo Luis Emilio Walker recuperó todo su poder?
Luis Emilio (Alejandro Trejo) tuvo un regreso triunfal tras 10 meses en la cárcel en El Jardín de Olivia. ¿Cómo logró pasar de una sentencia de años a volver a la cima del poder en solo una cuestión de días?
Lo cierto es que Walker no se quedó de brazos cruzados y desde que puso un pie tras las rejas, se propuso salir y vengarse de todos aquellos que lo expusieron a la justicia. Lo primero fue contar con personas que lo ayudaran, ya sea por miedo o codicia. Así, coordinó dos planes por separado: uno para secuestrar a su nieta y el otro para hacer caer a sus hijos en la compañía.
Un secuestro, una liberación
Al contratar a Franco (Emilio Edwards), Luis Emilio ganó un hábil subordinado que raptó a Olivia (Violeta Silva) sin dejar rastros visibles. Clemente (Pipo Gormaz) vio a su padre como la única alternativa para rescatarla, pero la condición era una: que Renata (Susana Hidalgo) retirara las declaraciones en su contra.
Finalmente, la exfiscal se retractó de su testimonio y permitió que Walker saliera libre de polvo y paja.
En la trastienda, el abogado Lalo Acosta (Jorge Denegri) fue asesinado y quedó como único responsable del secuestro y Clemente resultó incriminado por su asesinato.Ir a la siguiente nota
Un nuevo socio controlador
Joaquín (Francisco Dañobeitia) se vio obligado a ayudar a Luis Emilio porque su vida estaba en riesgo. Gracias a él, Elisa (Carla Medel) engañó a Bastián (Alonso Quintero) y lo hizo firmar contratos fraudulentos que ahora lo tienen investigado en fiscalía.
Con estos cuestionamientos encima, las acciones del Grupo Vial bajaron y Walker aprovechó la oportunidad para comprar y quedarse con el 51% de la compañía sin revelar su identidad.
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