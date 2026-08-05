La dramática muerte de Joaquín arrasa en el rating en la recta final de El Jardín de Olivia

05 ag. 2026 - 18:33 hrs.

A ocho días del desenlace de El Jardín de Olivia, la teleserie tuvo hoy uno de sus episodios más conmovedores con la muerte de Joaquín (Francisco Dañobeitía) quien se sacrifica para salvar a Ignacia (Cota Castelblanco), recibiendo un disparo de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien posteriormente fue detenido tras las consistentes pruebas de sus abusos a mujeres conseguidas por sus hijos.

El episodio, emitido entre las 17:34 y las 18:10 horas, lideró ampliamente en audiencia y alcanzó las 745.275 personas promedio, reafirmando el éxito de la telenovela que desde su estreno en marzo de 2025 se ha mantenido como líder absoluta de sintonía en su horario. El próximo lunes 17 se emitirá el final de “El jardín de Olivia”, que dará paso al primer episodio de la nueva teleserie de la tarde de Mega, “La Baronesa”.

Para Francisco Dañobeitia, el cierre de Joaquín nunca buscó transformar al personaje en un héroe, sino mostrar un cambio profundamente humano. "La redención no viene porque salve a Ignacia, sino desde el amor por su hija. Él es un narcisista, incapaz de conectar con los demás, pero cuando nace Berni empieza a cambiar. Se da cuenta del peligro que representa Luis Emilio y entiende que debe protegerla a cualquier costo. Antes de morir intenta dejar todo en orden para que las personas que cuidarán a su hija puedan hacerlo en paz. Desde ese lugar me quedo conforme con el final", comenta el actor.

Cota Castelblanco cuenta cómo fue la grabación de la escena cuando el equipo ya se acercaba al final de las grabaciones: "Había un ambiente muy triste ese día. Ya estábamos terminando una teleserie donde todo el elenco y el equipo nos queríamos muchísimo. Era el cierre de un proyecto muy importante para nosotros y, además, despedir a Joaquín hacía que todo fuera aún más emocionante".

Y añade: “No pensé tanto en cómo prepararme, sino en vivir lo que sentiría alguien que pierde inesperadamente a una persona que quiso mucho. Aunque Ignacia pasó gran parte de la teleserie enfrentada a Joaquín, hubo un momento en que se amaron y construyeron una familia. Mientras grabábamos solo pensaba: 'Lo quiero mucho'. Eso era lo que me hacía llorar”.

Todo sobre El Jardín de Olivia