"Nos dejaron impactados": Nicole Espinoza y Begoña Basauri revelan que hay dos finales de El Jardín de Olivia

04 ag. 2026 - 16:10 hrs.

Nicole Espinoza fue invitada a La Hora de Jugar para adelantar algunas cosas sobre el gran final de El Jardín de Olivia, a emitir el próximo lunes 17 de agosto.

La actriz protagónica de la ficción se reunió en el programa con Begoña Basauri (Vanessa) para dar ciertas luces de qué esperar tras 350 episodios al aire.

Joaquín Méndez quiso saber si era cierto que habían grabado varios finales para evitar filtraciones anticipadas. "Yo voy a decir la verdad, grabamos dos finales, esa es la verdad y nosotros no tenemos idea, pero las dos posibilidades que hay están...", dijo la intérprete de Diana.

La Hora de Jugar / Mega

El elenco no sabe cuál es el que se emitirá al aire y esa incertidumbre también la vivieron en pleno rodaje.

"Nosotros en esta teleserie, por ejemplo, no sabíamos quién había matado a Bernardita. Leíamos los textos y no sabíamos, el director no nos decía y nosotros especulábamos entre todos. Los finales que hay nos dejaron impactados", agregó Basauri.

Pero ante esta incertidumbre, sí le dieron una certeza al público para que se prepare: "Gente, les voy a decir una cosa...vienen fallecidos, eso nomás".

Todo sobre El Jardín de Olivia