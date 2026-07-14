"Conmigo te frenaste dos semanas...": Sofía Latorre explotó contra Rai Cerda al verlo en cita con Flavia Laos

14 jul. 2026 - 23:10 hrs.

En el capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre hizo su reingreso triunfal a la casona y se encontró con una inesperada escena.

Rai Cerda y Flavia Laos tuvieron la oportunidad de disfrutar de una cita al aire libre, la cual tuvo un momento de masajes y él comenzó haciéndolos.

Justo en ese instante, la influencer entró y vio a su expareja en esa situación, por lo que comenzó a aplaudirlo y luego, lo encaró: "Qué lindo encontrarte así ¿Lo están pasando bien? Heavy, pensé que ibas a estar un poco triste porque me eliminaste. No entiendo ¿Qué onda?".

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Rai Cerda

Rai Cerda quedó completamente impactado con la presencia de su ex y le explicó en qué estaba: "Flavia llegó recién, lo pasé mal un día, me dolió lo que me dijiste antes de irte. No estoy con otra. Lo pasé mal cuando te fuiste, fuiste súper dura, me trataste de que me hice perder para que te fueras".

Lógicamente, Sofía Latorre no se quedó en silencio y reprochó al ingeniero, expresándole que ni siquiera fue capaz de elegir el sobre que iba a determinar quién elegía amor u olvido en la eliminación.

No solo lo anterior, pues el descargo continuó de parte de la influencer: "Gracias a ti perdimos, perdimos por tu culpa. No quería que eligieras amor, conmigo te frenaste dos semanas, ni siquiera te pudiste dar un piquito en una actividad y te encuentro así. No te conocí así".