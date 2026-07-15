"Te prometo...": El desesperado llamado de emergencia que realizó Karina a Raúl en El Jardín de Olivia

15 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 339 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez) no pueden viajar porque Joaquín (Francisco Dañobeitia) dio el aviso a policía internacional de que se habían llevado a Berni y querían salir del país.

Por lo mismo, en el aeropuerto, ambas deben realizar maniobras evasivas para saltar a los funcionarios policiales y no ser capturadas.

Tras esconderse en su taller, Karina llama a Raúl (César Caillet) para pedirle un gran favor, y es que quiere que hable con sus contactos para que la dejen salir por alguna frontera del país.

El Jardín de Olivia / MEGA

Karina pide ayuda a Raúl

"Tío, tengo que pedir un favor enorme, pasa que Joaquín avisó a la policía internacional para que no nos dejaran salir del país y quería saber si me podías ayudar con tus movidas para cruzar la frontera", pidió Karina a Raúl.

Gloria (Francisca Gavilán) dice que quizás hay otra opción. Sin embargo, ella se muestra muy ofuscada y aclara que no, ya que de lo contrario la policía las podía capturar, meter presas por secuestro y quitarles para siempre a la Berni.

"Kari, tranquila, te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarlas, aunque me traiga problemas con la justicia", cerró Raúl.