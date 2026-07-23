"No pierdo la esperanza": Gabriel se confesó con Diana tras mostrarle un anillo de compromiso en EJDO

23 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) cometió un error y le reveló involuntariamente a Diana (Nicole Espinoza) el anillo de compromiso que había comprado cuando planificaron irse a Valdivia meses atrás.

Santana se disculpó. No era el momento apropiado ni tampoco quería poner a Diana en una posición incómoda. Sin embargo, sí le confesó que no pierde la esperanza de que las cosas entre ellos puedan funcionar.

"El futuro no está escrito"

Mientras ella esté en Valdivia, quiere que se vuelva a encantar con la idea de tener una vida tranquila en el sur.

El Jardín de Olivia / Mega

"Un futuro juntos, Diana, ese sueño que tuvimos. Y como el futuro no está escrito, yo no pierdo la esperanza de compartir mi futuro contigo", le dijo con el corazón en la mano.

Diana se despidió de Clemente (Pipo Gormaz) porque Luis Emilio (Alejandro Trejo) hacía imposible su vida juntos en Santiago, pero él le prometió buscarla una vez pase la tormenta. Si esto no se cumple, ¿decidirá quedarse con Gabriel?