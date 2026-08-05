Jaló de su pelo: La violenta reacción de Bárbara Córdoba contra Flavios Laos que le costó una advertencia
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Bárbara Córdoba tuvo un actuar muy violento con Flavia Laos, lo que terminó con una dura advertencia por parte de la producción.
Precisamente, todo ocurrió cuando Flavia Laos estaba acostada en la cama de Bárbara mientras conversaban con Luis Mateucci, Camila Nash, Estefanía Marquis y Nicole Moreno.
Esto enojó mucho a Córdoba, quien se paró atrás de Flavia y la comenzó a empujar con el pie para que se saliera de su cama.
La advertencia para Bárbara
Fue así como logró que se saliera de su cama, mientras el resto de sus compañeras le decían que solo estaban conversando, nada malo.
Lo que parecía quedarse ahí escaló rápidamente cuando Flavia se retiraba y Bárbara, sobre la cama, aprovechó la altura para tirar del pelo a su compañera. Por obvias razones, esto enojó mucho a la cantante peruana, quien no entendía por qué hizo eso.
Más adelante, Julio César Rodríguez alertó y aseguró que recibió una última advertencia. En caso de incurrir en otra conducta violenta, sería castigada con mano dura.
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