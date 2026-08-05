Camila Nash habla con sus compañeras y deja mal parado a Tom Brusse: "Un hombre tan malo y falso"
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Camila Nash tuvo una conversación con Luis Mateucci, Estefanía Marquis, Flavia Laos y Nicole Moreno donde explicó el quiebre de su relación con Tom Brusse.
Y es que es conocido que la relación entre ambos no terminó de buena forma. Sin embargo, las mujeres del encierro desconocían esta historia, por lo que ella comenzó a narrar lo ocurrido.
"Me rogó que siguiéramos afuera, me rogó, me rogó, me rogó y yo dije, bueno, accedí porque yo no quería, ¿te acuerdas?", preguntó a Mateucci, quien confirmó que fue así.
Camila Nash habla pésimo de Tom Brusse
En esa línea, contó que "yo no quería, y casi me convenció, porque el viernes estoy subiendo en el hotel, hueo..., esperándolo, postergando mi vida, mi casa, de estar con mi gato, de hacer todas mis cosas. Quedarte en el hotel es terrible cuando llegue 3 meses lejos de casa, pero yo le creía todo...".
"Nunca me habían engañado tanto, hueo..., nunca me habían mentido tanto, nunca. Es mi primera puñalada de la vida, bueno, casi mis 40 años, cochino, nunca había estado con un hombre tan malo, tan falso, nunca, nunca, nunca", comentó.
Asimismo, recalcó que todos le decían que Tom era malo con ella, pero ella no confiaba porque estaba muy enamorada.
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