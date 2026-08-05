"Machista, infiel y mentiroso": Camila Nash y Tom Brusse viven tormentoso reencuentro tras fin de su relación

05 ag. 2026 - 23:07 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, se vivió el intenso reencuentro de Camila Nash y Tom Brusse, quienes se conocieron en el reality El Internado y tuvieron una relación más que tormentosa e intensa.

Precisamente, ambos salieron de ese encierro juntos. Sin embargo, la distancia entre ambos, ella en México y él en España, terminó por quebrar lo que tanto les había costado mantener unido.

A raíz de esto, en Volverías Con Tu Ex? 2, la expareja volvió a reencontrarse y no fue para nada amigable.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

El reencuentro de Camila Nash y Tom Brusse

"Un billete de 3 lucas, ¿eres tú o no, una estafa o un sostén con relleno, qué eres tú? ¿Qué estafa eres tú? Yo a usted no lo conozco, Camila Nash", dijo de principio la influencer, recibiendo al modelo de forma muy arisca.

"Salvaje", respondió él a las palabras de Camila, a lo que ella destacó que "¿Y cómo debería llegar después de todas las mamadas que has hecho?", mientras que Tom debía que la veía muy nerviosa.

"Me caes pésimo, me caes pésimo... Estoy súper enojada contigo, te desconozco, te me haces un falso, machista, infiel, mentiroso", cerró Nash.