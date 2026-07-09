"Me guatoneó y todo": Danilo 21 expone tenso episodio con la madre de Guarén en el React de VCTE 2

09 jul. 2026 - 22:47 hrs.

Este jueves, en el React de Volverías con tu Ex? 2, Danilo 21 reveló un inesperado episodio que vivió con la madre de Guarén a través de redes sociales.

En el inicio del programa, el creador de contenido aseguró que la mamá de la chica reality le dejó un duro comentario en una de sus publicaciones.

Danilo 21 revela conflicto con madre de Guarén

"La mamá de la Guarén me palabreó, me guatoneó y todo", reveló Danilo 21, a lo que Eskarcita reaccionó: "Lo encontré brutal. ¡Qué falta de respeto! ¿Qué se cree?".

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Luego, el influencer explicó que, en un principio, dudó de la autenticidad de la cuenta, por lo que decidió investigar antes de sacar conclusiones. "Me puse a averiguar después y sí era ella. Después eliminó el comentario y puso la cuenta privada", afirmó.

Finalmente, el influencer aseguró que nunca consideró ofensivos los comentarios que realizó sobre Guarén, ya que, según explicó, únicamente compartió información que era de conocimiento público.

"Yo siento que no fue una falta de respeto lo que yo dije. Aparte es una información que tú puedes rectificar en internet. Ni siquiera la pelé. Más encima siempre hablamos bien de ella", expresó.

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