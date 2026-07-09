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Huru Pardo respondió fuertemente a comentario negativo que recibió en redes: 'Jamás voy a aguantar...' Instagram

Huru Pardo respondió fuertemente a comentario negativo que recibió en redes: "Jamás voy a aguantar..."

  • Por Fernanda Vielma

Por medio de su cuenta de Instagram, Hurubachi Pardo visibilizó una situación que vivió con respecto a una compleja situación en su vida.

Todo comenzó cuando la periodista subió una fotografía del computador y comentó que estaba trabajando en algo.

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A esa historia, un seguidor le comentó: "¿Tú mamá sabe que vales mier... como persona?". 

La respuesta de Huru Pardo

Inmediatamente, Huru Pardo les mostró a sus demás fanáticos lo que estaba pasando y entregó su contundente respuesta: "¿Una persona buena insulta a alguien en nombre de un ser querido que perdió?".

Volverías con tu ex? 2
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Tras lo anterior, hizo una reflexión sobre lo ocurrido:"Así como hay comentarios positivos, también hay negativos, es parte de las redes sociales, lo sé, pero jamás voy a aguantar que me insulten y más encima, mencionando a una persona tan importante para mí y que extraño tdos los día. Solo por eso lo expongo".

Recordemos que cuando Huru Pardo estuvo al interior de Volverías con tu ex? 2 contó que su mamá había fallecido hace un tiempo. 

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