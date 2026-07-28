Octavia Bernasconi será Emilia Márquez: Conoce a la nieta más cercana de "La Baronesa"

28 jul. 2026 - 09:15 hrs.

En La Baronesa, Emilia es la nieta menor de Aurora Valdés (Loreto Valenzuela). Ambas tienen una estrecha relación y la matriarca es el modelo a seguir para la joven, pero, ¿qué pasaría si Emilia no quiere seguir el camino que trazaron para ella?

Octavia Bernasconi interpretará a la más pequeña de la familia Márquez, tras participar en otras producciones del Área Dramática de Mega como Amar Profundo, Como la Vida Misma y Los Casablanca. Esta será su primera teleserie de las 17:00 horas.

En un adelanto de la nueva producción, Emilia nos cuenta qué es lo que piensa de Aurora.

La Baronesa / Mega

"¿Mi abuela? Mi abuela es la mujer que yo más admiro en el mundo, pero no estoy dispuesta a entrar en su juego. No me voy a casar con un hombre que no amo", señaló.

Cree firmemente en el amor y no en los compromisos por interés. Sin embargo, ¿será capaz de resistirse al carácter de la matriarca? No te pierdas el estreno de La Baronesa, pronto por las pantallas de Mega.

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