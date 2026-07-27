Clara siempre vivió bajo las reglas y ya se cansó: Este es el rol de Lorena Bosch en La Baronesa

27 jul. 2026 - 07:45 hrs.

Clara fue elegida con pinzas para formar parte de la familia Márquez y aunque aceptó su papel de esposa, ahora intentará jugar bajo sus propias reglas en La Baronesa, la nueva teleserie de Mega.

Lorena Bosch le dará vida a esta abnegada madre, quien se ha postergado por el bien de sus hijos y el amor a su esposo Antonio (Carlos Díaz). Sin embargo, algo la hará cambiar irremediablemente.

"Mi suegra me lo dio todo, una familia, cariño, educación, pero le faltó lo más importante... honestidad. Cada jugador tiene su límite y yo ya me cansé. ¿Yo? Ya no voy a seguir siendo parte de esto", anuncia en este adelanto de la ficción.

La Baronesa / Mega

Clara es una mujer tranquila y sumisa. ¿Qué podría ser tan terrible como para deshacer la estabilidad de su hogar? ¿Aurora (Loreto Valenzuela) permitirá que su nuera la desafíe?

Sigue la historia de Clara y los Márquez. No te pierdas el estreno de La Baronesa, pronto por las pantallas de Mega.

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