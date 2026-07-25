Llena de giros y drama: Así fue la primera lectura de guion de todo el elenco de La Baronesa

25 jul. 2026 - 14:00 hrs.

El estreno de La Baronesa está cada vez más cerca, por lo que se deben realizar ciertas instancias obligatorias para pulir su grabación y una de estas situaciones es la lectura de guion del primer capítulo con el elenco.

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl llegó hasta la lectura del guion donde se puede ver a Simón Pesutic, Loreto Valenzuela, Patricio Achurra, Francisco Reyes Cristi, Francisca Armstrong, Lorena Bosch, Carlos Díaz y Octavia Bernasconi leyendo partes del primer capítulo.

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Durante esta instancia se puede ver lo atrapante que será la teleserie y cómo, de a poco, logrará conectar a sus personajes.

Así fue la lectura de guion de La Baronesa

En plena lectura de guion, el productor ejecutivo Patricio López invitó a los actores y actrices a disfrutar de esta producción, ya que la ficción sigue siendo una parte importante de la televisión abierta latinoamericana.

Asimismo, Quena Rencoret, directora ejecutiva del Área Dramática, los invitó "a que la pasen bien... hemos logrado que esto se siga sosteniendo en el tiempo. Acordémonos siempre que lo que tenemos es para que lo disfrute la gente que nos quiere ver".

En esa línea, afirmó que es esa gente, esos espectadores, quienes se contentan con el trabajo que se hace en estas producciones.

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Por otra parte, Patricio González, director de La Baronesa, afirmó que estaban en el proceso final , justo antes de empezar las grabaciones. "Es para ir acotando ya los detalles y hacer de esta historia lo más entretenido posible para que lo pasen bien", aseguró.

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