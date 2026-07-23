Prepararon sus looks: Así lucirán los personajes de La Baronesa, la nueva teleserie de Mega

23 jul. 2026 - 14:00 hrs.

La Baronesa alista motores para su próximo estreno en las pantallas de Mega con una sesión de fotos de cada uno de los personajes de la teleserie.

Un momento importante de la producción es definir el look de los personajes a través de una "pasarela". Aquí, cada actor utiliza distintas prendas de su nuevo personaje para definir la identidad visual que tendrá a lo largo de la historia.

Las plataformas digitales de Mega estuvieron durante la sesión y conversó con el elenco para saber un poco más de sus roles en La Baronesa.

Los looks en palabras de sus protagonistas

Moños altos, perlas, joyas y pañuelos serán clave para identificar a Aurora Valdés, rol en manos de Loreto Valenzuela, quien confesó que "esta es una señora que le gusta verse bien, es 'La Baronesa'".

Simón Pesutic será Javier en la producción y se caracterizará por su estilo rebelde. "¿Qué me dicen de esta chaquetita de cuero? Genial, ¿no? Tiene tiene moto, le gusta la velocidad, le gusta el juego, le gustan las apuestas", dijo el intérprete.

La Baronesa / Mega

Por su parte, Catalina Guerra marcó diferencias de Andrea con Bernardita Vial de El Jardín de Olivia: "La idea es que sea algo sencillo, menos señora como era Bernardita. No sé si es juvenil, porque no... más casual".

En tanto, Andrew Bargsted será Nicolás. "Es un personal trainer así que voy a estar la mayor parte del tiempo en buzo. Yo estoy muy feliz porque es muy cómodo", declaró.

La Baronesa se acerca. No te pierdas los próximos adelantos y todas las novedades a través de las plataformas digitales de Mega, a la espera de su estreno.

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