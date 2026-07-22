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Quiere apostar mucho más que dinero: Conoce a Javier, el personaje de Simón Pesutic en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

Javier puede parecer joven e inexperto, pero siempre tiene un truco bajo la manga y hará de las suyas en La Baronesa, la nueva producción del Área Dramática de Mega para las 17:00 horas. 

Este rol está en manos de Simón Pesutic, quien ha participado en otras ficciones del canal como Sres. Papis, Si Yo Fuera Rico, La Ley de Baltazar y Generación 98. ¿Qué nos espera en esta nueva teleserie? 

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Aurora Valdés (Loreto Valenzuela) es una mujer respetable que construyó una familia sólida, con un negocio que va viento en popa y una casa que muchos envidiarían. Sin embargo, no duda ponerlo todo en riesgo cuando se convierte en "La Baronesa", una apostadora a la que nadie puede derrotar. 

La Baronesa / Mega

En este circuito de casinos clandestinos aparecerá Javier, quien la retará a un juego y por primera vez la pondrá contra las cuerdas. Sin embargo, él querrá algo más que dinero.

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"La Baronesa está muy acostumbrada a ganar, pero esta partida va a ser mía. Mi señora entienda, yo no quiero su casa... yo quiero a su nieta. Yo quiero a Emilia", señala Javier. 

¿Javier logrará doblegar a tan formidable oponente? ¿Tiene algo entre manos? No te pierdas el estreno de La Baronesa, pronto por las pantallas de Mega

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