De enemigos a amantes: Octavia Bernasconi adelanta el romance que promete conquistar en La Baronesa

22 jul. 2026 - 21:00 hrs.

Las historias de amor atraen, cautivan, encienden y provocan sentimientos que pocos pueden lograr. Es así como La Baronesa, la nueva teleserie de Mega para las tardes, busca atrapar al espectador con una propuesta de "enemigos a amantes".

Precisamente, un equipo de Mega llegó hasta el set de grabación para la promoción de La Baronesa, donde logramos hablar con algunos de los protagonistas de esta nueva producción del Área Dramática, dirigida por Quena Rencoret, además de tener la producción ejecutiva de Patricio López, dirección de Patricio González y guiones de Verónica Saquel y Carlos Oporto.

En dicha ocasión, Octavia Bernasconi expresó que su personaje tendrá una relación "enemies to lovers" (de enemigos a amantes) con "Javier", papel que será interpretado por Simón Pesutic y que encantará a la gente.

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Lo que viene en La Baronesa

"La gente siempre es fan de esas historias que parten como odiándose y después pasan cosas", comentó, y agregó que es el inicio de una enemistad que se transformará en amor.

Asimismo, el actor Carlos Díaz expresó que están en el set de grabación para dar vida a ciertos aspectos de la teleserie, donde al parecer tendrá varias escenas en compañía de Catalina Guerra, Lorena Bosch y Francisco Ossa.

De igual forma, Loreto Valenzuela aclaró que su personaje se jugará cosas muy importantes con Javier (Simón Pesutic), pero todo terminará horrible.

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