Lorena Bosch y Carlos Díaz serán un matrimonio que descubrirá que ningún silencio es eterno en La Baronesa

22 jul. 2026 - 12:40 hrs.

Hay historias donde el mayor conflicto no nace de una discusión, sino de lo que nunca se dijo. Es lo que sucede en La Baronesa con Antonio y Clara, interpretados por Carlos Díaz y Lorena Bosch, un matrimonio que convive con los silencios y evasivas, sosteniendo una rutina marcada por las obligaciones, las apariencias y las decisiones tomadas hace muchos años.

Antonio tiene una destacada carrera como abogado defensor. Siempre ha respondido a lo que su familia espera de él, especialmente su madre Aurora (Loreto Valenzuela), quien no solo decidió su profesión, también determinó la mujer con quien se casaría.

La elegida fue Clara, una mujer muy sencilla que se deslumbró frente a lo que representaba la familia de su novio: una vida sin alteraciones, apegada a las tradiciones y bajo el control férreo de su suegra. Antonio y Clara son padres de Paula (Francisca Amstrong), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Emilia (Octavia Bernasconi), quienes también han crecido a la sombra de su abuela, acostumbrados a un padre en extremo cauteloso y a una madre que obedece.

La Baronesa / Mega

Lo que oculta un matrimonio

Clara ha postergado sus propios deseos para preservar una estabilidad que parece inalterable. Está enamorada de Antonio y se cuestiona su falta de cariño y su permanente actitud evasiva. En ese estado se refugia en su confidente, Francesca (Katyna Huberman), y en León (César Caillet), amigo por años de Antonio, quien parece comprender cómo le afecta la actitud de su marido. Sin embargo, cuando el matrimonio comience a enfrentar las consecuencias de mutismo y renuncias, ambos descubrirán que ningún silencio permanece oculto para siempre.

A través de este matrimonio, La Baronesa abordará cómo las expectativas familiares pueden condicionar una vida completa y cómo, incluso después de muchos años, existe la posibilidad de cuestionar el camino recorrido. Su historia abrirá preguntas sobre la identidad, la sumisión y el precio de sostener una vida construida para satisfacer a los demás.

La Baronesa es una producción del Área Dramática de Mega que dirige Quena Rencoret, con la producción ejecutiva de Patricio López, dirección de Patricio González y guiones de Verónica Saquel y Carlos Oporto.

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