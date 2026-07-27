"Las mujeres mayores estamos activas y vigentes": Loreto Valenzuela tras su rol protagónico en La Baronesa

27 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Loreto Valenzuela es la protagonista de La Baronesa, la nueva teleserie de Mega para las 17:00 horas, sucesora de El Jardín de Olivia que actualmente está en su recta final.

La historia sigue la vida de Aurora Valdés, una mujer que ha construido un imperio y con una familia ideal, pero que esconde una vida paralela. Es la reina de los juegos de azar y se ha hecho un nombre en los casinos clandestinos donde es conocida como "La Baronesa".

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La intérprete dio una entrevista con The Clinic, donde se refirió a la importancia de que una mujer mayor —ella tiene 72 años— obtenga el rol principal en una ficción nacional.

La Baronesa / Mega

"No me acuerdo de otra teleserie en que haya sido una mujer mayor la protagonista. Sí en cine, en Europa. Pero también cuesta porque esto es un prejuicio que ya está quedando atrás, porque las mujeres hemos demostrado que estamos activas y vigentes y que ya se nos escriben buenos papeles. Es una cosa que se decidan a escribirlos", señaló.

"Además, las mujeres somos las más grandes consumidoras de literatura y cine, entonces, se ha visto que es un público muy importante que no acepta que se las deje de lado y se les diga 'no, tú estás muy vieja'. Tiene que ver con el poder económico. La mujer al ser económicamente independiente puede tener el amante joven, puede tomar sus decisiones, tiene poder de compra y tiene poder de decisión", aseveró Valenzuela.

Las diferencias de la actriz con Aurora Valdés

Aurora es una mujer que ama las apuestas y, sobre todo, ama ganar. Nada más distinto a su intérprete, quien no tiene apego a los juegos de azar.

"Hace unos cinco años atrás jugué poker y simplemente lo odié con mi vida y eso que jugué con porotos. Esta cosa que uno pierde no más, no sé. A mi marido le gusta ir al casino y me pregunto por qué, si sabes que vas a perder, de eso se trata el casino, ir a regalar plata, donde en 10 minutos lo perdiste todo. Lo detesto", afirmó.

"Conozco mucha gente que ama el juego, que le gusta, que se apasionan y que siempre mienten. Porque el mentiroso, que siempre pierde, dice 'gané un millón de pesos' pero no cuentan que después perdieron $1 millón 500 mil o $2 millones. Ellos sienten que es algo para esconder, no les gusta reconocerlo".

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