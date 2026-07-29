Seducción, traición y obsesión: Mira un adelanto exclusivo de Prohibida Obsesión, nueva nocturna de Mega

29 jul. 2026 - 16:35 hrs.

En el adelanto digital de las nuevas teleseries de Mega, se estrenó un spot exclusivo de la nocturna, Prohibida Obsesión, que llegará pronto a las pantallas.

En las nuevas imágenes, Luciano (Diego Muñoz) va hasta un local nocturno con su hermano Dante (Andrés Velasco) y sus amigos, entre ellos Gaspar (Nicolás Poblete).

Así será Prohibida Obsesión

Aquella noche conocerá a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), quien lo seducirá a tal punto que el arquitecto caerá en la tentación, todo mientras su esposa Antonia (Sigrid Alegría) lo espera en su casa.

Mega

La joven comenzará a involucrarse lentamente en la vida de Luciano; primero comenzando un romance con Gaspar, para luego incluirse en el grupo de amigos con Paloma (Mónica Godoy) y Vivi (Celine Reymond).

Si bien intentará poner un pare en todo esto, Bárbara hará todo lo posible para vincularse con el arquitecto y sacar a todos de su camino, incluyendo a Antonia.

Todo sobre Prohibida Obsesión