Seducción, traición y obsesión: Mira un adelanto exclusivo de Prohibida Obsesión, nueva nocturna de Mega
En el adelanto digital de las nuevas teleseries de Mega, se estrenó un spot exclusivo de la nocturna, Prohibida Obsesión, que llegará pronto a las pantallas.
En las nuevas imágenes, Luciano (Diego Muñoz) va hasta un local nocturno con su hermano Dante (Andrés Velasco) y sus amigos, entre ellos Gaspar (Nicolás Poblete).
Así será Prohibida Obsesión
Aquella noche conocerá a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), quien lo seducirá a tal punto que el arquitecto caerá en la tentación, todo mientras su esposa Antonia (Sigrid Alegría) lo espera en su casa.
La joven comenzará a involucrarse lentamente en la vida de Luciano; primero comenzando un romance con Gaspar, para luego incluirse en el grupo de amigos con Paloma (Mónica Godoy) y Vivi (Celine Reymond).
Si bien intentará poner un pare en todo esto, Bárbara hará todo lo posible para vincularse con el arquitecto y sacar a todos de su camino, incluyendo a Antonia.