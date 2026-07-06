"Confía en mí": Jessica le aseguró a Bastián que ella misma se defendería de Luis Emilio en EJDO

06 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) le narró a Bastián (Alonso Quintero) los últimos sucesos que ocurrieron en su familia y que, muy tarde, se dio cuenta fueron causados por Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Primero pasó lo del incendio de la amasandería de mi mamá, después lo del robo del taxi a mi papá... después me echaron de la pega. Filo, yo pensé que estábamos pasando por una racha mala suerte nomás", confesó la joven.

Pero no. El empresario causó todo eso y luego la visitó con regalos para pedirle perdón: "Ay, Basti, tu papá se está volviendo loco. Él cree que que tuvimos una relación y me dijo que está enamorado de mí".

El Jardín de Olivia / Mega

Un voto de confianza

Bastián se puso de pie e iba a salir del departamento, dispuesto a matar a su propio padre porque esto iba más allá de lo que estaba dispuesto a permitir. Sin embargo, Jessi lo detuvo y le pidió no actuar irracionalmente.

"Tú eres su hijo, él es tu papá, pero tú no eres como él, no eres un asesino. Yo no voy a permitir que me vuelva a hacer daño. De alguna manera lo voy a hacer, pero por favor confía en mí", pidió la joven para convencerlo.