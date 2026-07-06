"Ignacia no vuelve a ver a mi nieta": Luis Emilio dio una orden inapelable a Joaquín en El Jardín de Olivia

06 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enfureció de ver a Ignacia (Cota Castelblanco) en el departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) y procedió a insultarla por su relación con Karina (Jacinta Rodríguez), a un punto que su hija no pudo tolerar.

Antes de marcharse, la joven le dio una fuerte cachetada y aseguró sentir asco de él.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio amenaza a Joaquín

Esto no es lo que Walker había planificado cuando ayudó a Joaquín a quedarse con la tuición de la niña. Su idea era destrozar a Nacha y dio una orden: "Ignacia no vuelve a ver a mi nieta. ¡Punto, se acabó, fin de la discusión!".

Undurraga se molestó porque como padre, tiene derecho a decidir quién visita a Berni y quién no. Luis Emilio le rayó la cancha porque si creía que tiene poder, está muy equivocado.

"No, cabrito, así no funciona la cuestioncita. Si tú no terminas de alejar a Ignacia de mi nieta, lo voy a hacer yo", amenazó.