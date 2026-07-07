"Vamos a hacer lo que la justicia no pudo": Jessica y Vanessa se unieron para castigar a Luis Emilio en EJDO

07 jul. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 333 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) canceló su viaje tras saber que Luis Emilio (Alejandro Trejo) acosó a Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Las dos se reunieron en el departamento de Jessi y esta última se lamentó por la impunidad con la que actúa Walker: "Me da rabia saber que nadie lo pueda frenar. Bastián cree que la única forma de terminar con todo esto es matándolo, y me parece horrible pensar que puede tener razón".

La única manera de combatir a Luis Emilio

Sus palabras le dieron una idea a Vanessa. Luis Emilio solo parece doblegarse ante la violencia, así que ellas mismas tendrán que darle un susto de muerte.

El Jardín de Olivia / Mega

"Vamos a hacer lo que la justicia no pudo. Vamos a apuntarle a ese viejo a la cabeza, lo vamos a obligar a confesar, lo vamos a grabar, y todo el mundo se va a enterar de las asquerosidades que ha hecho ese abusador", anunció.

Juntas fueron al departamento de Franco (Emilio Edwards) y sacaron una pistola. Jessica estuvo a punto de arrepentirse, pero finalmente se decidió a actuar.