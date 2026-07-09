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Fernanda Brown intentó ayudarlo: Chris Peral colapsó y cayó al suelo tras intensa prueba de salvación

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tuvieron que batirse a duelo en una nueva prueba de salvación.

El recorrido consistía en que los hombres debían lanzar varios fardos de paja sobre una estructura muy alta, para luego engancharlos y subirlos. 

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El constante uso de los brazos dejó bastante exhaustos a los famosos y en la fase final, tuvieron que seguir usando estas extremidades para partir un tronco con un hacha. 

Chris Peral quedó cansado

Chris Peral puso todo su esfuerzo para poder hacer todo el circuito en el menor tiempo posible y logró romper la madera, para luego liberar a Fernanda Brown.

Volverías con tu ex? 2
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Inmediatamente después de tocar el timbre, el participante se cayó al suelo, colapsado por el cansancio y la artista se lanzó sobre él para ayudarlo.

Afortunadamente, luego pudo recomponerse y pese a su rapidez, Rai Cerda fue superior y marcó su camino al duelo de eliminación, contra Austin Palao y Flavia Laos

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