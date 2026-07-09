Fernanda Brown intentó ayudarlo: Chris Peral colapsó y cayó al suelo tras intensa prueba de salvación
En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tuvieron que batirse a duelo en una nueva prueba de salvación.
El recorrido consistía en que los hombres debían lanzar varios fardos de paja sobre una estructura muy alta, para luego engancharlos y subirlos.
El constante uso de los brazos dejó bastante exhaustos a los famosos y en la fase final, tuvieron que seguir usando estas extremidades para partir un tronco con un hacha.
Chris Peral quedó cansado
Chris Peral puso todo su esfuerzo para poder hacer todo el circuito en el menor tiempo posible y logró romper la madera, para luego liberar a Fernanda Brown.
Inmediatamente después de tocar el timbre, el participante se cayó al suelo, colapsado por el cansancio y la artista se lanzó sobre él para ayudarlo.
Afortunadamente, luego pudo recomponerse y pese a su rapidez, Rai Cerda fue superior y marcó su camino al duelo de eliminación, contra Austin Palao y Flavia Laos.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Bárbara Córdoba sorprendió a Luis Mateucci con una fogosa propuesta: "Abajo de la cama..."
-
Aumentan las tensiones: Nicole Moreno amenazó con posibles demandas a Bárbara Córdoba por sus dichos
-
Fueron separados por producción: Raimundo Cerda y Austin Palao tuvieron fuerte pelea por Fran Maira
-
Rai Cerda se cansó de Luis Mateucci y lo acusó de "payaso" tras intenso cara a cara
-
No se lo tomó bien: Luis Mateucci aconsejó a Álvaro Ballero por sus actitudes con Ludmila Ksenofontova
-
Flavia Laos frenó en seco a Nico Solabarrieta tras polémica por el beso: "No te lo robé"