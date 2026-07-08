Aumentan las tensiones: Nicole Moreno amenazó con posibles demandas a Bárbara Córdoba por sus dichos

08 jul. 2026 - 23:22 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno se fue contra Bárbara Córdoba por unos dichos previos de la modelo.

Y es que cuando Bárbara votó, antes hizo una mención en la que aseguró que Nicole no ayudaba en nada en la casa, tampoco en las competencias y solo se preocupaba de comer cada tres horas y consumir su proteína.

Esto molestó a la modelo fitness, quien aprovechó su turno de voto para responder la mención de Bárbara y lanzar algo más.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Nicole se lanza contra Bárbara Córdoba

En un comienzo, Nicole dijo que quería hacer una mención a su gente: "Lo que acaba de mencionar mi compañera de equipo, Bárbara, es totalmente, el 99% falso y nada, que los adoro mucho y ustedes se van a dar cuenta de que no es cierto todo lo que me acaba de decir Bárbara".

De inmediato, Julio César Rodríguez dio permiso a Bárbara para responder, lo que molestó a Nicole. Es por esto que Córdoba explicó a Moreno que las dinámicas son con contraparte, por lo que debió haber leído el contrato.

"El contrato lo leyó mi abogado... También lo leí yo. De hecho, vas a tener muchas demandas, linda", afirmó Nicole, lo que fue tomado irónicamente por Bárbara.