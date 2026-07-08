Aumentan las tensiones: Nicole Moreno amenazó con posibles demandas a Bárbara Córdoba por sus dichos
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Nicole Moreno se fue contra Bárbara Córdoba por unos dichos previos de la modelo.
Y es que cuando Bárbara votó, antes hizo una mención en la que aseguró que Nicole no ayudaba en nada en la casa, tampoco en las competencias y solo se preocupaba de comer cada tres horas y consumir su proteína.
Esto molestó a la modelo fitness, quien aprovechó su turno de voto para responder la mención de Bárbara y lanzar algo más.
Nicole se lanza contra Bárbara Córdoba
En un comienzo, Nicole dijo que quería hacer una mención a su gente: "Lo que acaba de mencionar mi compañera de equipo, Bárbara, es totalmente, el 99% falso y nada, que los adoro mucho y ustedes se van a dar cuenta de que no es cierto todo lo que me acaba de decir Bárbara".
De inmediato, Julio César Rodríguez dio permiso a Bárbara para responder, lo que molestó a Nicole. Es por esto que Córdoba explicó a Moreno que las dinámicas son con contraparte, por lo que debió haber leído el contrato.
"El contrato lo leyó mi abogado... También lo leí yo. De hecho, vas a tener muchas demandas, linda", afirmó Nicole, lo que fue tomado irónicamente por Bárbara.
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