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Rai Cerda se cansó de Luis Mateucci y lo acusó de "payaso" tras intenso cara a cara

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Luis Mateucci decidió votar por Raimundo Cerda para "aconsejarlo", ya que lo ha visto muy enojado y ofuscado, con reacciones muy agresivas. 

Sin embargo, Rai no se tomó esta votación de buena forma y declaró que Mateucci estaba jugando y preparando un personaje que es distinto al interior de la casa y en las votaciones. 

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"No me volvai a hablar dentro de la casa", advirtió Cerda a Mateucci, quien se tomó la situación con mucha liviandad. 

Raimundo Cerda y Luis Mateucci
Volverías con tu ex 2 / MEGA

Raimundo no soporta el personaje de Luis Mateucci

"Andai de amiguito, todo el día de amiguito; llegan estos momentos y metes ese personaje de bufón, payaso", aseguró Rai, a lo que Mateucci alegó que la gente se divertía con esos momentos y pasó al frente para mandar un saludo a su gente. 

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"Le voy a mandar un saludo a la gente que le gusta este payaso bufón y que gracias a este payaso bufón están en su casa contentos, team Mateucci", cerró Luis. 

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