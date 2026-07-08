Rai Cerda se cansó de Luis Mateucci y lo acusó de "payaso" tras intenso cara a cara

08 jul. 2026 - 22:54 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Luis Mateucci decidió votar por Raimundo Cerda para "aconsejarlo", ya que lo ha visto muy enojado y ofuscado, con reacciones muy agresivas.

Sin embargo, Rai no se tomó esta votación de buena forma y declaró que Mateucci estaba jugando y preparando un personaje que es distinto al interior de la casa y en las votaciones.

"No me volvai a hablar dentro de la casa", advirtió Cerda a Mateucci, quien se tomó la situación con mucha liviandad.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Raimundo no soporta el personaje de Luis Mateucci

"Andai de amiguito, todo el día de amiguito; llegan estos momentos y metes ese personaje de bufón, payaso", aseguró Rai, a lo que Mateucci alegó que la gente se divertía con esos momentos y pasó al frente para mandar un saludo a su gente.

"Le voy a mandar un saludo a la gente que le gusta este payaso bufón y que gracias a este payaso bufón están en su casa contentos, team Mateucci", cerró Luis.