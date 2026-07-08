Rai Cerda se cansó de Luis Mateucci y lo acusó de "payaso" tras intenso cara a cara
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Luis Mateucci decidió votar por Raimundo Cerda para "aconsejarlo", ya que lo ha visto muy enojado y ofuscado, con reacciones muy agresivas.
Sin embargo, Rai no se tomó esta votación de buena forma y declaró que Mateucci estaba jugando y preparando un personaje que es distinto al interior de la casa y en las votaciones.
"No me volvai a hablar dentro de la casa", advirtió Cerda a Mateucci, quien se tomó la situación con mucha liviandad.
Raimundo no soporta el personaje de Luis Mateucci
"Andai de amiguito, todo el día de amiguito; llegan estos momentos y metes ese personaje de bufón, payaso", aseguró Rai, a lo que Mateucci alegó que la gente se divertía con esos momentos y pasó al frente para mandar un saludo a su gente.
"Le voy a mandar un saludo a la gente que le gusta este payaso bufón y que gracias a este payaso bufón están en su casa contentos, team Mateucci", cerró Luis.
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