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No se lo tomó bien: Luis Mateucci aconsejó a Álvaro Ballero por sus actitudes con Ludmila Ksenofontova

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Luis Mateucci se tomó un tiempo antes de su votación en el cara a cara para aconsejar a Álvaro Ballero. 

Y es que fiel a su estilo, Mateucci se levantó, miró a Ludmila Ksenofontova y le dijo: "Mi amor, estás increíble, estupenda, disfruta esta experiencia, me encanta compartir con vos la piscina (...) Él (Ballero) tiene mucho que perder porque vino a recuperarte y está haciendo todo lo contrario". 

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De inmediato, le afirmó que "tengas cuatro hijos no te va a cambiar la vida porque si te van a amar y querer, te van a querer como sos y como venis". 

Mateucci
Volverías con tu ex 2 / MEGA

Mateucci aconseja a Ballero

Dicho esto, Mateucci miró a Ballero, quien no tenía cara de muchos amigos por las palabras de Luis, y le dijo: "Y vos Álvaro, si no cambias y no cambias esa actitud que dijiste acá mismo que ibas a cambiar, y te seguis autoboicoteando la vas a perder, te lo digo de corazón y con cariño".

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Ballero, enojado, dijo que no creía que fuera así, a lo que Mateucci cerró con un "ojalá por el bien de ustedes".

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