Fueron separados por producción: Raimundo Cerda y Austin Palao tuvieron fuerte pelea por Fran Maira

08 jul. 2026 - 23:12 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Raimundo Cerda y Austin Palao se enfrascaron en una dura discusión que casi llegó a los golpes, de no ser por parte del equipo y participantes que intervinieron entre ambos.

Precisamente, todo comenzó cuando ambos quedaron uno frente al otro en el cara a cara y Austin comenzó a mencionar que para él, Rai se pasó de la raya cuando empezó a hablar de Fran Maira, ex del modelo y cantante peruano.

Al ser su mejor amiga, Rai decidió defenderla "como tú no lo hiciste" y tocó el hombro de Palao, quien tomó esta acción como una provocación y lo empujó, yéndose de inmediato a los empujones.

Volverías con tu ex 2 / MEGA

Rai y Austin se provocan

"¡No me toques, Rai!", dijo Austin, empujando a Cerda, quien de inmediato tomó al peruano de la chaqueta y comenzó a repetir "como tú no lo hiciste", en alusión a que él defendería la honra de su amiga.

De inmediato, parte del equipo de producción y algunos participantes como Luis Mateucci, Mariano Brozincevic y Nico Solabarrieta saltaron para separar a ambos.

Una vez separados, Rai afirmó que "se picó po' Julio, cuando alguien le llega ahí, pasa eso", lo que fue apoyado por Flavia Laos, mientras que Álvaro Ballero le decía que se había equivocado.