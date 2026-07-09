Bárbara Córdoba sorprendió a Luis Mateucci con una fogosa propuesta: "Abajo de la cama..."
En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci tuvieron una intensa conversación que terminó con una proposición.
Todo comenzó cuando la trasandina le preguntó a su compañero en qué realities de los que había estado había tenido relaciones sexuales.
"En Volverías con tu ex?, pero no después no, nunca más", expresó el cantante.
Las palabras de Luis Mateucci
De vuelta, Luis Mateucci le preguntó a su expareja si ella lo haría: "Ahora no, abajo de la cama quizás si, no entramos".
El argentino quedó intrigado y le preguntó si quería tener ese acercamiento con él y ella ironizó con su respuesta: "No con mi hermana, bolu... que está acá en el reality".
Lógicamente, Mateucci sintió que Bárbara Córdoba le estaba haciendo una propuesta indecente y la frenó de una particular manera que ella deshechó: "Yo siento que si lo haría con vos, te confundiría, te conozco y eso es lo que me tira para atrás".
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