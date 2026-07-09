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Bárbara Córdoba sorprendió a Luis Mateucci con una fogosa propuesta: "Abajo de la cama..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci tuvieron una intensa conversación que terminó con una proposición.

Todo comenzó cuando la trasandina le preguntó a su compañero en qué realities de los que había estado había tenido relaciones sexuales.

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"En Volverías con tu ex?, pero no después no, nunca más", expresó el cantante.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Luis Mateucci

De vuelta, Luis Mateucci le preguntó a su expareja si ella lo haría: "Ahora no, abajo de la cama quizás si, no entramos".

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El argentino quedó intrigado y le preguntó si quería tener ese acercamiento con él y ella ironizó con su respuesta: "No con mi hermana, bolu... que está acá en el reality".

Lógicamente, Mateucci sintió que Bárbara Córdoba le estaba haciendo una propuesta indecente y la frenó de una particular manera que ella deshechó: "Yo siento que si lo haría con vos, te confundiría, te conozco y eso es lo que me tira para atrás". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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