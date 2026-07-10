Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero dejaron atrás los conflictos con un apasionado beso

10 jul. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero dejaron los conflictos atrás y se acercaron románticamente.

El comunicador perdió un desafío y tuvo que con un coqueto desafío: "Hazle un baile sexy a tu ex".

El DJ puso música sensual y él comenzó a acercarse a su exesposa, la tomó por la cintura y se sacó la camisa con brillos que llevaba puesta.

Ludmila Ksenofontova se entregó a la dinámica

Posteriormente, Álvaro Ballero la tomó de la cara y la miró fijamente durante varios segundos, para luego besarla apasionadamente.

Volverías con tu ex? 2

Contrario a otras ocasiones, Ludmila Ksenofontova se entregó y le respondió el beso al padre de sus cuatro hijos.

Finalmente, Daniel Valenzuela le preguntó a la patinadora cómo había sentido el momento y ella solo se remitió a decir: "Familiar".