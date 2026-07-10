Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero dejaron atrás los conflictos con un apasionado beso
En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero dejaron los conflictos atrás y se acercaron románticamente.
El comunicador perdió un desafío y tuvo que con un coqueto desafío: "Hazle un baile sexy a tu ex".
El DJ puso música sensual y él comenzó a acercarse a su exesposa, la tomó por la cintura y se sacó la camisa con brillos que llevaba puesta.
Ludmila Ksenofontova se entregó a la dinámica
Posteriormente, Álvaro Ballero la tomó de la cara y la miró fijamente durante varios segundos, para luego besarla apasionadamente.
Contrario a otras ocasiones, Ludmila Ksenofontova se entregó y le respondió el beso al padre de sus cuatro hijos.
Finalmente, Daniel Valenzuela le preguntó a la patinadora cómo había sentido el momento y ella solo se remitió a decir: "Familiar".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
¿Nace un nuevo romance? Flavia Laos y Nico Solabarrieta sorprendieron con apasionado y cariñoso beso
-
Bárbara Córdoba sorprendió a Luis Mateucci con una fogosa propuesta: "Abajo de la cama..."
-
Fernanda Brown intentó ayudarlo: Chris Peral colapsó y cayó al suelo tras intensa prueba de salvación
-
Aumentan las tensiones: Nicole Moreno amenazó con posibles demandas a Bárbara Córdoba por sus dichos
-
Fueron separados por producción: Raimundo Cerda y Austin Palao tuvieron fuerte pelea por Fran Maira
-
Rai Cerda se cansó de Luis Mateucci y lo acusó de "payaso" tras intenso cara a cara