Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero dejaron atrás los conflictos con un apasionado beso

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 24 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero dejaron los conflictos atrás y se acercaron románticamente.

El comunicador perdió un desafío y tuvo que con un coqueto desafío: "Hazle un baile sexy a tu ex". 

Lo más visto de Volverías con tu Ex

El DJ puso música sensual y él comenzó a acercarse a su exesposa, la tomó por la cintura y se sacó la camisa con brillos que llevaba puesta.

Ludmila Ksenofontova se entregó a la dinámica

Posteriormente, Álvaro Ballero la tomó de la cara y la miró fijamente durante varios segundos, para luego besarla apasionadamente.

Volverías con tu ex? 2
Ir a la siguiente nota

Contrario a otras ocasiones, Ludmila Ksenofontova se entregó y le respondió el beso al padre de sus cuatro hijos. 

Finalmente, Daniel Valenzuela le preguntó a la patinadora cómo había sentido el momento y ella solo se remitió a decir: "Familiar". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos